Евгений Ковалев назвал условия для нового введения коронавирусных ограничений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев назвал условия, из-за которых вновь могут быть введены ковидные ограничения. Об этом он сообщил в эфире одного из местных телеканалов.

Сейчас в донском регионе наиболее часто встречаются подвиды штамма омикрон BA.4 и BA.5. В настоящее время их доля достигает. 27%. По прогнозам Роспотребнадзора, совсем скоро ожидается рост заболеваемости опасным вирусом.

- И мы в первую очередь с этим связываем подъем заболеваемости, - высказал свое мнение Евгений Ковалев.

Глава Роспотребнадзора по-прежнему советует проходить вакцинацию и надевать маски при нахожденнии в общественных местах.

- На сегодня оснований для введения ограничений нет. А как будет дальше складываться ситуация, во многом зависит от нашего поведения, - подытожил Евгений Ковалев.

Роспотребнадзор будет продолжать следить за обстановкой и обращать внимание на критерии, которые могут стать основанием для возобновления жестких ковидных ограничений.

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