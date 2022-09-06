На трассе под Ростовом водитель маршрутки влетел в забор из-за плохого самочувствия. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области маршрутка влетела в забор. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел во вторник, 6 сентября, около половины пятого вечера на трассе «Новошахтинск - Майский». По предварительным данным, 37-летний водитель маршрутки Ford Transit №33а, которая ехала по маршруту "Самбек - Центр", почувствовал себя плохо и не справился с управлением. В результате этого автомобиль влетел в разделительный забор.

На момент аварии в маршрутке находился один пассажир. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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