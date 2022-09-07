В Ростовской области дончанин угнал "УАЗик" с оставленными в замке зажигания ключами. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Егорлыкском районе у одного из местных жителей был угнан автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что у него угнали автомобиль "УАЗ Патриот", который он вечером припарковал у своего дома. Утром владелец не обнаружил машины на положенном месте.

Оперативники незамедлительно взялись за поиски подозреваемого. Найти его не составило труда, им оказался 26-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение вреда здоровью.

Полицейские выяснили, что злоумышленник заметил припаркованный автомобиль с открытыми окнами на переднем сидении и ключами, оставленными в замке зажигания. Подозреваемый не смог удержаться от соблазна, пробрался в машину, завел ее и скрылся на ней в неизвестном направлении. Правоохранители изъяли авто и вернули законному владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечается в сообщении.