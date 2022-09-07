В Ростовской области нашли живой пропавшую девочку-подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области волонтерам удалось найти живой пропавшую девочку-подростка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

3 сентября школьница ушла из дома и бесследно исчезла. На связь с родными, которые безуспешно пытались ее разыскать, девочка тоже не выходила. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Поиски длились целых три дня. Добровольцы прочесали весь город, многие распространяли ориентировки в социальных сетях. И спустя трое суток юную дончанку все-таки удалось найти.

- Найдена. Жива. Спасибо всем, кто принял участие в поиске, - написали волонтеры под ранее опубликованной ориентировкой.

Где все это время находилась девочка, так и осталось неизвестным.

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Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, крашенные черные волосы, серо-голубые глаза.