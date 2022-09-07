В Ростовской области суд обязал выдать инвалиду рецепты на бесплатные лекарства

Городская больница отказала мужчине в выписке рецептов на бесплатные лекарства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Каменск-Шахтинске городская прокуратура обязала Центральную городскую больницу выдать рецепты на бесплатное получение лекарственных средств и медицинских изделий местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина страдает тяжелой формой хронического заболевания и поэтому имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение. Но больница отказала ему в выписке рецептов.

Тогда прокуратура направила исковое заявление, которое в итоге было удовлетворено.

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