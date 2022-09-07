В Ростовской области полицейские сопроводили в больницу пассажира, которому стало плохо

Инспекторы ДПС приняли решение о незамедлительном сопровождении автомобиля в городскую больницу. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В поселке Персиановский Ростовской области капитан полиции Сергей Диденко и лейтенант полиции Александр Попов организовали беспрепятственный проезд в больницу автомобиля с мужчиной, у которого внезапно возникли боли в груди и участилось сердцебиение. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Пассажиру автомобиля требовалась срочная медицинская помощь, поэтому водитель решил обратиться за помощью к сотрудникам ГИБДД управления «Новочеркасское». Выслушав обращение, полицейские приняли решение о незамедлительном сопровождении автомобиля в городскую больницу.

Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, они доставили больного в медучреждение. Там ему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

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