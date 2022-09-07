Границу Ростовской области за сутки пересекли 16 тысяч граждан

Эвакуированные жители Донбасса могут оформить статус вынужденных переселенцев. Фото: Николай ХИЖНЯК

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 тысяч граждан. Об этом рассказали в пресс-службе погран управления ФСБ России по Ростовской области.

В Ростовской области эвакуированные жители Донбасса могут оформить статус вынужденных переселенцев или людей, получивших временное убежище. Речь идет о людях без российского гражданства. Тех, кто уже имеет российский паспорт ставят на регистрационный учет, а тех, у кого этого документа нет - на миграционный.

Консультации для прибывших жителей ЛНР и ДНР проводят сотрудники подразделений по вопросам миграции.

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