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Общество7 сентября 2022 7:17

В Ростовской области работодатель афериста вернул жертве долг

На ростовчанку оформили кредит без ее ведома
Екатерина ПОПОВА
Начальник организации стал ежемесячно удерживать с зарплаты своего работника часть денег, которые шли на погашение долга.

Начальник организации стал ежемесячно удерживать с зарплаты своего работника часть денег, которые шли на погашение долга.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Неклиновском районе местная жительница смогла добиться через суд возмещение морального ущерба за обман. Как сообщают в пресс-службе судебных приставов, женщину обманули с оформлением кредита.

Судом постановил выплатить жертве мошенника 100 тысяч рублей. Однако аферист платить по счетам не собирался. Тогда судебный пристав решил проверить имущественное состояние своего должника. Вскоре выяснилось место работы подопечного, и пристав отправил работодателю постановление о взыскании заработной платы жулика.

Начальник организации стал ежемесячно удерживать с зарплаты своего работника часть денег, которые шли на погашение долга. Так пострадавшая смогла получить всю сумму морального ущерба.

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