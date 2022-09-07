В Ростове начали набор контрактников для участия в спецоперации на Украине

Пункт отбора работает на улице Волкова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону начался набор контрактников для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

По информации ведомства, военные могут заключить краткосрочные контракты на три месяца или полгода. Участники смогут получить статус ветерана боевых действий, а жалование составит 160 тысяч рублей в месяц. Также все участники спецоперации будут обеспечены широким перечнем соцгарантий. Их обеспечат служебным жильем или вернут средства за его аренду, есть возможность оформить военную ипотеку.

Отметим, что кандидатом на контрактную службу может стать гражданин в возрасте от 18 до 60 лет с образованием не ниже полного среднего. Они должны быть в хорошей физической форме и не находиться под следствием.

Отбор будет осуществляться посредством конкурса после прохождения медкомиссий и сдачи нормативов по физподготовке.

Получить консультацию можно на улице Волкова, 19 в пункте отбора на военную службу.