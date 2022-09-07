Губернатор Ростовской области проведет «прямую линию» с жителями 14 сентября

Во время эфира все желающие смогут позвонить Василию Голубеву. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В следующую среду, 14 сентября, Василий Голубев ответит на вопросы, интересующие жителей региона. Эфир с губернатором будет доступен в 17:00 по московскому времени на сайте правительства и в социальных сетях. Как сообщают в пресс-центре донского правительства, обращения можно отправить с 5 по 14 сентября, заполнив форму. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы во время прямого эфира.

- Чтобы задать вопрос в режиме реального времени, дончанам нужно позвонить по многоканальному телефону в Ростове-на-Дону (863)201-70-44 либо отправить сообщение в WhatsApp на номер 8-900-130-11-30.

Известно, что к рассмотрению будут приняты только те сообщения, которые содержат фамилию, имя и отчество, а также адрес обратившегося и суть вопроса.

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