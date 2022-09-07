В Ростовской области из-за запрета на полеты чуть не погиб урожай кукурузы

Габробракона используют на овощных, дикорастущих, зерновых, зернобобовых и масличных культурах, а также на кукурузе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Ростовской области в связи ограничением полетов в донском регионе прибегли к биологическому способу борьбы с вредителями сельхозкультур. Дело спасения урожая кукурузы они поручили крошечному насекомому под названием габробракон. Об этом сообщает пресс-служба филиала Россельхозцентра по Ростовской области.

Именно этот жучок, по словам донских аграриев, лучше всяких химикатов помог избежать серьезных потерь урожая в этом году. Примечательно, что в открытом поле найти габробракона очень сложно, потому что длина насекомого достигает всего несколько миллиметров.

- Химические методы в это время не всем доступны, - поясняет главный агроном одного из донских хозяйств Вячеслав Максимов. - Самолетов у нас нет, планеров тоже. Поэтому мы переходим на биологический метод борьбы с этим вредителем.

Как отмечает фермер, габробракон довольно быстро развивается. Через 12 дней этот жучок уже производит следующее поколение. Эти насекомые живут за счет полевых вредителей: они впрыскивают яд в тело гусеницы и откладывают яйца, тем самым уничтожая насекомое.

Выращивают полезного паразита вручную в лаборатории. В 2022 году было выпущено и реализовано сельхозтоваропроизводителем 2 миллиона габробракона. По словам начальника отдела по защите растений филиала Россельхозцентра по Ростовской области Светланы Волощенко, каждая гусеница дает от 3 до 5 особей габробракона.

Габробракона используют на овощных, дикорастущих, зерновых, зернобобовых и масличных культурах, на садах и виноградниках. Основным преимуществом такого метода борьбы с вредителями является то, что главный борец за урожай легко переносит теплые зимы, к началу летнего сезона он вновь полон сил. В текущем году ореол использования габробракона сильно расширен — с 3 до 9 районов Ростовской области. Этим насекомым было заселено порядка 5 тысяч гектар земли. В 2023 году специалисты Россельхозцентра обещают увеличить популяцию борца за урожай до 3 миллионов.

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