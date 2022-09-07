В отношении астраханского помощника террористов огласили приговор

Подсудимый с 26 августа 2020 года по 25 апреля 2021 года в Астраханской области оказал содействие террористической деятельности. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 7 сентября, суд назначил жителю Астраханской области, который перевел террористической организации 6511 рублей, наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По версии органов предварительного расследования, подсудимый с 26 августа 2020 года по 25 апреля 2021 года в Астраханской области оказал содействие террористической деятельности участников запрещенной международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Весной 2020 года мужчина вступил в переписку с лицом, от которого узнал необходимые реквизиты и способы осуществления денежных переводов для террористической организации. После этого астраханец осуществил 5 денежных переводов на общую сумму 6511 рублей с целью материального обеспечения деятельности участников террористической организации.

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