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Общество7 сентября 2022 8:18

Детский сад в Аксайском районе закупит специализированное оборудование на 25 миллионов рублей

Будет закуплена музыкальная аппаратура, бытовая техника и спортивное оборудование
Екатерина ПОПОВА
В детсаду предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, пищеблок, прачечная и столярная мастерская.

В детсаду предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, пищеблок, прачечная и столярная мастерская.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из областного бюджета по распоряжению губернатора было выделено более 25 миллионов рублей на оснащение детского сада в поселке Темерницком Аксайского района. Об этом сообщается на сайте регионально правительства.

Новый детский сад на 220 мест закупит на выделенные средства мебель, музыкальную аппаратуру, бытовую технику, спортивное оборудование и инвентарь.

- В детсаду предусмотрены группы, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, пищеблок, прачечная, столярная мастерская, административные кабинеты. На благоустроенной территории появятся игровые площадки, - говорится в сообщении.

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