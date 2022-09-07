Сотрудники ООН побывали в двух донских ПВРах.
Фото: Правительство РО
В Ростовскую область прибыли сотрудники управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они посетили два пункта временного размещения в Неклиновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Работники ООН совместно с делегацией Российского Красного креста пообщались с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР. Они тщательно проанализировали условия, в которых проживают жители Донбасса. В скором времени они получат дополнительные меры поддержки.
- Делегация посетила два пункта временного размещения, где оценила условия проживания, доступность медицинской и юридической помощи, а также помощи в трудоустройстве вынужденным переселенцам, - отмечается в сообщении.
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Там готовы принять больше трех тысяч человек.