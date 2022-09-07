Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 8:38

7 и 8 сентября в Ростовской области сохранится высокая пожароопасность

Объявлено штормовое предупреждение
Екатерина ПОПОВА
Пожароопасность четвертого класса сохранится в Ростове и Приазовье.

Пожароопасность четвертого класса сохранится в Ростове и Приазовье.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 7 сентября.

В ближайшие двое суток, 7 и 8 сентября, в некоторых районах области сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Это касается Целинского, Сальского, Песчанокопского, Пролетарского, Кагальницкого, Зерноградского и Егорлыкского районов. Высокий уровень пожароопасности ожидается в юго-восточных районах, местами в северо-западных и северо-восточных районах, а также в центральных.

Пожароопасность четвертого класса сохранится в Ростове и Приазовье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синоптики рассказали, когда в Ростовскую область придет тепло

Резкое похолодание для региона не является нормой (подробнее)