7 и 8 сентября в Ростовской области сохранится высокая пожароопасность

Пожароопасность четвертого класса сохранится в Ростове и Приазовье.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Управление МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 7 сентября.
В ближайшие двое суток, 7 и 8 сентября, в некоторых районах области сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Это касается Целинского, Сальского, Песчанокопского, Пролетарского, Кагальницкого, Зерноградского и Егорлыкского районов. Высокий уровень пожароопасности ожидается в юго-восточных районах, местами в северо-западных и северо-восточных районах, а также в центральных.
Пожароопасность четвертого класса сохранится в Ростове и Приазовье.
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