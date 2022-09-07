7 и 8 сентября в Ростовской области сохранится высокая пожароопасность

Пожароопасность четвертого класса сохранится в Ростове и Приазовье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 7 сентября.

В ближайшие двое суток, 7 и 8 сентября, в некоторых районах области сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Это касается Целинского, Сальского, Песчанокопского, Пролетарского, Кагальницкого, Зерноградского и Егорлыкского районов. Высокий уровень пожароопасности ожидается в юго-восточных районах, местами в северо-западных и северо-восточных районах, а также в центральных.

Пожароопасность четвертого класса сохранится в Ростове и Приазовье.

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