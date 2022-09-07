Экс-руководителю УФНС Ростовской области сократили срок наказания на 4 года

Подсудимому назначено 7 лет лишения свободы строгого режима и штраф 280 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовский областной суд уменьшил срок наказания бывшему исполняющему обязанности руководителя регионального УФНС Владимиру Шелепову. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе суда.

- 22 августа текущего года Ростовским областным судом была рассмотрена апелляция по делу Владимира Шелепова, - пояснили в суде. - Сейчас подсудимому назначено 7 лет лишения свободы строгого режима и штраф 280 миллионов 528 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти в течении 3 лет.

Напомним, ранее подсудимого признали виновным в получении взятки в размере 93 миллионов рублей за помощь в уклонении от уплаты налогов на 4 миллиарда рублей. В мае 2022 года Владимира Шелепова приговорили к 11 годам лишения свободы. Но защита подала апелляцию. С учетом того, что экс-глава донского УФНС уже провел под домашним арестом и в СИЗО 3 года, в заключении он будет пребывать еще 4 года.

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