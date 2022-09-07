В Новочеркасске мужчина за несколько месяцев украл технику на 349 тыс. рублей

На задержанного завели уголовное дело по статье "Кража". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске мужчина на протяжении несколько месяцев залезал в дома и воровал строительную технику. Об этом 7 сентября сообщили на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, в полицию поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что пока его не было дома, неизвестный проник в дом и украл технику на 17 тысяч рублей.

Злоумышленник действовал по стандартной схеме. Убедившись, что хозяев нет, он вынес шуруповерт, лазерный уровень, электромиксер и паркеткую пилу. Похищенное он продал, а деньги потратил на свои нужды.

Вскоре правоохранители задержали 33-летнего жителя Аксайского района. Оказалось, что он совершал такие преступления на протяжении нескольких месяцев. Полиция выяснила, что задержанный действовал по одной и той же схеме. Общий ущерб составил 349 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в ведомстве.

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