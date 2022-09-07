Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 9:33

В Новочеркасске мужчина за несколько месяцев украл технику на 349 тыс. рублей

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело
Лейла МИРИШОВА
На задержанного завели уголовное дело по статье "Кража".

На задержанного завели уголовное дело по статье "Кража".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске мужчина на протяжении несколько месяцев залезал в дома и воровал строительную технику. Об этом 7 сентября сообщили на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, в полицию поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что пока его не было дома, неизвестный проник в дом и украл технику на 17 тысяч рублей.

Злоумышленник действовал по стандартной схеме. Убедившись, что хозяев нет, он вынес шуруповерт, лазерный уровень, электромиксер и паркеткую пилу. Похищенное он продал, а деньги потратил на свои нужды.

Вскоре правоохранители задержали 33-летнего жителя Аксайского района. Оказалось, что он совершал такие преступления на протяжении нескольких месяцев. Полиция выяснила, что задержанный действовал по одной и той же схеме. Общий ущерб составил 349 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мужчина украл у знакомой ноутбуки на 140 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело. (Подробности)