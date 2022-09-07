Мошенники выманили у пожилой таганроженки 350 тысяч рублей

Сейчас полиция пытается найти аферистов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге 81-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. У женщины выманили деньги под предлогом несуществующей аварии, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, старушке позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы попала в ДТП и является его виновником. А чтобы авария не обернулась в уголовное дело, аферист потребовал 350 тысяч рублей для погашения ущерба пострадавшей стороне.

Таганроженка, не думая, отдала все свои сбережения напарнику афериста. А потом решила позвонить дочери. Во время разговора выяснилось, что та ни в какое ДТП не попадала.

Чтобы вернуть деньги, женщина обратилась в полицию. Сейчас сотрудники полиции пытаются найти жулика.

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