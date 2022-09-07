В Ростовской области задержали браконьеров с крупным уловом раков на 50 тысяч рублей. Фото: УТ МВД по СКФО.

В Ростовской области во время рейда на реке Сухой обнаружили двух безработных местных жителей 53 и 56 лет с крупным незаконным уловом. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Транспортная полиция изъяла у браконьеров две надувные лодки, 12 раколовок и незаконно выловленных раков в количестве более 200 штук. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей. Кроме того, стало известно, что мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.

- В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - отмечается в сообщении.

В случае, если вина рыболовов будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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