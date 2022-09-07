В Ростове подготовить жилой фонд к зимнему периоду планируют до 15 сентября

С 6 по 9 сентября в Ростове пройдет четвертый, финальный, этап проверки систем теплоснабжения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Ростова-на-Дону планируют подготовить весь жилой фонд к зиме к 15 сентября. Об этом на расширенной планерке в администрации города рассказал заместитель главы по ЖКХ Алексей Пикалов.

По его словам, к 6 сентября подготовка к зиме завершилась уже во всех организациях социальной сферы Ростова-на-Дону: 311 образовательных учреждениях и 47 медицинских. К новому отопительному сезону в этом году коммунальщики начали готовиться на месяц раньше, чем обычно - 15 апреля. На текущий момент к зиме готовы 93% многоквартирных домов с центральным отоплением.

- Ключевая задача - получить паспорт готовности и подать тепло в дома, соцучреждения и другие объекты вовремя, - подчеркнул присутствующий на планерке глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - Сейчас делаем все для этого.

С 6 по 9 сентября в Ростове пройдет четвертый, финальный, этап проверки систем теплоснабжения, который станет своего рода экзаменом для трех предыдущих этапов. Эти испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность помогут снизить риски возникновения внештатных ситуаций в отопительный период. Ростовские тепловые сети заменят шесть участков магистральных трубопроводов общей протяженностью 3,1 километра.

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