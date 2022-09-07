В Ростовской области с начала года автоматически назначена 4201 пенсия по инвалидности

С 2022 года страховые и социальные пенсии по инвалидности назначаются автоматически. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отделение Пенсионного фонда по Ростовской области с начала года назначило более 4 тысяч пенсий в беззаявительном формате. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Решение о назначении пенсии специалисты Фонда принимают по данным Федерального реестра инвалидов без дополнительных подтверждающих документов. Решение о назначении пенсии принимается не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд информации об инвалидности. В течение 3 рабочих дней соответствующее уведомление направляют в личный кабинет получателя пенсии на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.

Отметим, что с 2022 года страховые и социальные пенсии по инвалидности назначаются автоматически. Если раньше инвалид не получал никаких выплат по линии ПФР, ему необходимо определить способ доставки пенсии.

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