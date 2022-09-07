В Ростовской области производителя соков подозревают в сокрытии 73 млн рублей

Донской производитель соков уклонялся от уплаты налогов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ростовского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организации на сумму более 73 миллионов рублей путем включения в налоговую отчетность ложных сведений. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Ростовской области.

Уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является производство соковой продукции из фруктов и овощей, было заведено за уклонение с января 2016 года по март 2019 года от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сейчас следователи выполняют необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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