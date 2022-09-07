По 40 тысяч рублей получат лучшие педагоги Дона

Чтобы стать одним из лучших, педагогам предстояло пройти несколько этапов отбора. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области 28 учителей получат премии губернатора в размере 40 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства области.

- Денежного поощрения удостоены учителя-победители конкурса за достижения в педагогической деятельности из Азовского, Сальского, Родионово-Несветайского, Багаевского, Матвеево-Курганского, Зерноградского, Егорлыкского, Тарасовского районов, а также Батайска, Таганрога, Волгодонска, Донецка, Ростова-на-Дону, - говорится в сообщении.

Чтобы стать одним из лучших, педагогам предстояло пройти несколько этапов отбора. На муниципальном уровне они рассказали о своих педагогических заслугах и достижениях. Жюри также рассматривали авторские разработки учителей, учебные достижения учеников и внеурочную деятельность. А на региональном этапе выстраивали рейтинг и определяли победителей.

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