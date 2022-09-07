В Ростовской области выросло число случаев заболевания ОРВИ

В предэпидемический период планируется привить не менее 60 % населения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 6 сентября, на сайте регионального отделения Роспотребнадзора опубликовали памятку по профилактике острых респираторных заболеваний. В ведомстве пояснили, что в последнее время наблюдается рост числа заболевших.

По мнению специалистов, одним из действенных методов борьбы с ОРВИ, является своевременная вакцинация от гриппа. Наиболее благоприятное время для прививки, с сентября по октябрь. На момент 02.09.2022 в Ростовской области от гриппа привиты около 100 тысяч человек, что составляет 2,2% от общего числа населения, - уточняют в ведомстве.

- На сезон 2022-2023 годов ВОЗ рекомендовала для стран Северного полушария вакцины "Виктория", "Дарвин", "Австрия" и "Пхукет". В предэпидемический период планируется привить не менее 60 % населения и 75 % тех, кто находится в контингентах риска, - говорится в тексте документа.

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