Новый автобус начнет ходить из Таганрога в СНТ "Ягодка-1". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донское министерство транспорта поступила просьба от администрации Неклиновского района. Мэрия просила организовать новый межмуниципальный автобусный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

- Принято решение о необходимости установления на территории Неклиновского района межмуниципального маршрута № 911 «г. Таганрог - СНТ Ягодка -1», - отмечается в сообщении.

В настоящее время уже идут поиски перевозчика. Обязательным требованием является наличие безналичной системы оплаты проезда и кондиционеров. Принять участие в конкурсе может любое транспортное предприятие и частные перевозчики при наличии подвижного состава, соответствующего условиям конкурсной документации.

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