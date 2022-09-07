Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 11:26

Новый автобус начнет ходить из Таганрога в СНТ "Ягодка-1"

Просьба о создании нового маршрута поступила от администрации Неклиновского района
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Новый автобус начнет ходить из Таганрога в СНТ "Ягодка-1".

Новый автобус начнет ходить из Таганрога в СНТ "Ягодка-1".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донское министерство транспорта поступила просьба от администрации Неклиновского района. Мэрия просила организовать новый межмуниципальный автобусный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

- Принято решение о необходимости установления на территории Неклиновского района межмуниципального маршрута № 911 «г. Таганрог - СНТ Ягодка -1», - отмечается в сообщении.

В настоящее время уже идут поиски перевозчика. Обязательным требованием является наличие безналичной системы оплаты проезда и кондиционеров. Принять участие в конкурсе может любое транспортное предприятие и частные перевозчики при наличии подвижного состава, соответствующего условиям конкурсной документации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове предложили запустить новый маршрут на Гребной канал.

Департамент транспорта предложил ростовчанам рассмотреть это предложение.