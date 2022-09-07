Ростовчанка, пригласившая мужчину на ночь в дом, осталась без золота

У женщины пропали золотые украшения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Ворошиловского района Ростова рублем поплатилась за свою доброту, сообщили в донском главке.

По данным ведомства, 33-летняя женщина, зная, что новому знакомому негде переночевать, позвала мужчину к себе. Но тот не оценил доброты. Когда ростовчанка вышла в другую комнату, мужчина забрал ее золотые кольца и цепочки, после чего скрылся.

- Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Оперативники быстро задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний ростовчанин. Сейчас на него завели дело по статье «Кража».

Если суд признает вину злоумышленника, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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