Сбежавшая из России ростовская активистка Анастасия Шевченко объявлена в розыск

Активистка была признана виновной в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Ростовскую активистку Анастасию Шевченко, покинувшую пределы Российской Федерации, объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД по Ростовской области.

Данная база содержит информацию только о тех лицах, в отношении которых розыск ведется в установленном порядке с использованием СМИ. Розыскная работа регламентируется нормативными правовыми актами, Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», Законом «О полиции» и Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Отметим, что ранее активистка была признана виновной в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией, за что была приговорена к 4 годам условно с испытательным сроком в 4 года. Спустя 6 месяцев приговор был смягчен до 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Однако, несмотря на запрет, в августе текущего года Анастасия Шевченко покинула Россию и переехала в Литву.

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