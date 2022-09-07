В Ростовской области заработала горячая линия по вопросам школьного питания

Граждане смогут получить консультацию по всем интересующим вопросам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили о том, что с 5 по 16 сентября пройдет цикл консультаций по поводу школьного питания. Специалисты готовы обсудить вопросы сбалансированного рациона, а также возможность родительского контроля на территории столовых.

- Граждане смогут получить консультации по интересующим вопросам по телефонам Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (223-73-98, 223-74-01, 223-73-84) и территориальных отделов.

Напомним, в новом учебном году в Ростовской области обеспечат горячим питанием 60 тыс. школьников. Дети, которые учатся в первую смену, получат горячий завтрак, во вторую смену - горячий обед.

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