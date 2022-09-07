Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 13:15

В Ростовской области заработала горячая линия по вопросам школьного питания

Граждане смогут обсудить тему сбалансированных обедов и возможность родительского контроля
Александра КАКАСЬЕВА
Граждане смогут получить консультацию по всем интересующим вопросам.

Граждане смогут получить консультацию по всем интересующим вопросам.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили о том, что с 5 по 16 сентября пройдет цикл консультаций по поводу школьного питания. Специалисты готовы обсудить вопросы сбалансированного рациона, а также возможность родительского контроля на территории столовых.

- Граждане смогут получить консультации по интересующим вопросам по телефонам Управления Роспотребнадзора по Ростовской области (223-73-98, 223-74-01, 223-73-84) и территориальных отделов.

Напомним, в новом учебном году в Ростовской области обеспечат горячим питанием 60 тыс. школьников. Дети, которые учатся в первую смену, получат горячий завтрак, во вторую смену - горячий обед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столовая в школе № 115 Ростова стала одной из лучших в России

В конкурсе участвовали школьные столовые от каждого региона (подробнее)