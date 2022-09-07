Донские предприниматели получили кредитную поддержку банка ВТБ в размере 6,1 миллиарда рублей

С начала года объем кредитов предприятиям коммерческого и жилищного строительства вырос на 10%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 14% вырос в Ростовской области кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса банка ВТБ, превысив 58 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Донские предприниматели в новых экономических условиях получили кредитную поддержку банка в размере 6,1 миллиарда рублей. При этом почти половину объема кредитного портфеля среднего и малого бизнеса банка в донском регионе составили кредиты предприятиям коммерческого и жилищного строительства. С начала текущего года их объем вырос более чем на 10%, составив 18,3 миллиарда рублей. На втором месте оказались транспорт и инфраструктурное строительство с 14%. Такая же доля приходится и на компании торговли. Здесь кредитный портфель достиг 4,5 миллиарда рублей.

Гарантийный портфель банка в Ростовской области достиг отметки в 21,2 миллиарда рублей. По словам управляющего банка Юрия Авдеева, первое полугодие было непростым как для компаний, так и для всей банковской системы страны. Но благодаря активной поддержке корпоративного сектора руководству банка удалось не только нарастить кредитный портфель и объемы финансирования предприятий, но и привлечь более 3 тысяч новых компаний.

- Уже сейчас мы видим рост клиентской активности, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов и документарных операций, а также освоения клиентами новых цифровых сервисов банка, - уточнил управляющий банка. - Все это позволяет нам строить оптимистичные планы на второе полугодие и не снижать темп работы.

По словам Юрия Авдеева, изменение политики регулятора и рост ключевой ставки весной позволили банку предложить своим корпоративным клиентам выгодные условия для размещения депозитов и увеличить ресурсный портфель банка в регионе до 32,2 миллиарда рублей. Среди предпринимателей наиболее востребованными оказались срочные пассивы с периодом размещения до года.

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