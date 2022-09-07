В Ростовской области нашли 12-летнюю девочку, пропавшую больше двух недель назад

Больше двух недель правоохранители разыскивали шестиклассницу, сбежавшую из дома Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в одном из поселков, 11 августа пропала школьница. 12-летняя девочка, которая вышла из дома и не вернулась, была объявлена в розыск.

Ее искали 17 дней, среди прочих, рассматривалась версия и о том, что шестиклассница уехала в Воронежскую область. Но она оказалась намного ближе.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, девочку нашли в соседней с ее поселком деревне. Все эти дни она жила в камышах, а питалась тем, что находила в огородах. Выяснилось, что ученице просто нравились такие приключения.

- Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. 28 августа ее вернули домой, - прокомментировал источник издания в правоохранительных органах региона.

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