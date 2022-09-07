В Волгодонске местный житель украл восемь овец

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Волгодонске полицейским удалось раскрыть кражу овец у местного жителя, сообщается в пресс-службе регионального МВД.

В местный отдел полиции обратился волгодонец и сообщил, что у него из сарая пропали овцы.

Во время расследования выяснилось, что злоумышленником оказался 28-летний местный житель. Он давно приметил животных в одном из частных домов. Также похититель выяснил, что сарай, где содержались овцы, не запирался. Поэтому мужчина дождался ночи и проник в постройку. После чего связал восемь овец, погрузил их в машину и скрылся.

- Сумма ущерба составила 48 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

В отношении волгодонца было возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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