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Общество7 сентября 2022 13:10

Делегация Российского «Красного Креста» и представители ООН посетили беженцев ЛДНР, живущих в Неклиновском районе

Помимо Ростовской подобные визиты пройдут и в других регионах
Александра КАКАСЬЕВА
Представители делегации посетили два пункта временного размещения беженцев. Фото: сайт правительства РО.

Представители делегации посетили два пункта временного размещения беженцев. Фото: сайт правительства РО.

Во вторник, 7 сентября, представители делегации посетили два пункта временного размещения беженцев, оценили условия проживания, доступность медицинской и юридической помощи. Также гости пообщались с жительницами ЛДНР, которые организовали игровую комнату, где дети могут проводить время и развивать навыки общения, сообщает сайт донского правительства.

- Здесь мы чувствуем себя почти как дома. Конечно, хочется вернуться домой. Но я уверена, когда вернемся, все равно будем поддерживать отношения с теми, кто сегодня протянул нам руку помощи, - рассказала членам делегации одна из беженок.

Председатель ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Вероника Ященко отметила, что члены делегации остались довольны увиденным: условия проживания, питание и уровень медицинской помощи организованы на высоком уровне.

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