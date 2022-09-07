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Общество7 сентября 2022 12:40

В Каменск-Шахтинске рассмотрели дело о злоупотреблении полномочиями директором культурного центра

Руководитель заведения незаконно получил 245 тысяч рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Суд назначил подсудимому штраф в размере 25 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 25 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каменский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора социально-культурного центра, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По предварительным данным, с 13 мая 2020 года по 2 февраля 2022 года подсудимый, работая в должности директора социально-культурного центра «Маяк» города Зверево, использовал свои служебные полномочия и неоднократно издавал приказы, на основании которых работникам учреждения устанавливал повышающий коэффициент к стимулирующей выплате.

После начисления выплаты работники по требованию директора организации передавали часть начисленных денег наличными, а часть - на банковскую карту своего руководителя. Таким образом, своими умышленными и противоправными действиями директор культурного центра получил 245 тысяч рублей. Суд, рассмотрев уголовное дело, назначил подсудимому штраф в размере 25 тысяч рублей. Причиненный ущерб директор организации возместил в полном объеме. Постановление в законную силу не вступило.

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