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Происшествия7 сентября 2022 12:56

В Азове молодой парень угнал машину своего приятеля

Дончанин хотел сдать авто на металлолом
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Азове молодой парень угнал машину своего приятеля.

В Азове молодой парень угнал машину своего приятеля.

Фото: Тимур ХАНОВ.

В Азове дончанин угнал машину у своего друга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился 20-летний местный житель и сообщил о том, что у него был угнан автомобиль. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника. Им оказался 19-летний приятель потерпевшего, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Молодой человек знал, что незапертая машина друга стоит около гаража. Злоумышленник сначала просто перегнал автомобиль в другое место, а затем собирался сдать его на металлолом, а полученные деньги потратить. Но ничего из этого сделать ему не удалось, так как правоохранители изъяли авто и вернули законному владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечается в сообщении.

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