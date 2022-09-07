В Азове молодой парень угнал машину своего приятеля. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Азове дончанин угнал машину у своего друга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился 20-летний местный житель и сообщил о том, что у него был угнан автомобиль. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника. Им оказался 19-летний приятель потерпевшего, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Молодой человек знал, что незапертая машина друга стоит около гаража. Злоумышленник сначала просто перегнал автомобиль в другое место, а затем собирался сдать его на металлолом, а полученные деньги потратить. Но ничего из этого сделать ему не удалось, так как правоохранители изъяли авто и вернули законному владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове сотрудник автосервиса угнал машину клиента.

Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.