В Ростовской области на базе 3 модельных библиотек создали точки концентрации талантов

«Гений места» стал наиболее ярким проектом, реализуемым в модельных библиотеках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обучать жителей кинопедагогике, разработке игр, издательскому делу, журналистике, изучению искусства и экскурсоводческому делу ребята из Ростовской области теперь будут в точках концентрации талантов «Гений места» на базе создаваемых в области модельных библиотек. Об этом рассказал первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По его словам, подобные центры будут созданы на базе трех модельных библиотек Аксайского района, городов Зверево и Таганрог. «Гений места» стал наиболее ярким проектом, реализуемым в модельных библиотеках. Его цель – формирование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов, сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России.

Отметим, что донской регион располагает одной из крупнейших сетей общедоступных библиотек, занимая 4-е место в РФ и первое место в ЮФОе. Благодаря участию в национальном проекте «Культура» с 2019 по 2021 год в регионе открыто 12 модельных библиотек.

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