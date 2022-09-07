В Ростовской области в 2022 году детей называли Лисой, Космосом и Империей

Необычные имена давали как мальчикам, так и девочкам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в 2022 году родители называли своих дочерей Фемидой, Империей и Россией. Встречались и такие необычные имена, как Луна, Океана и Лиса. Об этом первым сообщил портал ДОН24. Позже эту же информацию журналисту "КП-Ростов-на-Дону" подтвердили в управлении ЗАГС по Ростовской области.

Как рассказали специалисты, самыми популярными женскими именами стали София, Варвара, Ева, Алиса и Мария. Мальчиков часто называли Артемом, Александром, Михаилом, Максимом и Матвеем.

Некоторые родители подходили с фантазией и к выбору имени для сына. Среди самых необычных мужских имен Яромир, Святогор, Пересвет, Одиссей и Космос.

Напомним, ранее мы писали о том, что родители назвали дочь Россией. Малышка родилась в Донецке в ДНР, но имя было зарегистрировано в отделе ЗАГС в Куйбышевском районе.

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