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Общество7 сентября 2022 13:12

Ростовчанку обокрал знакомый на 20 тысяч рублей

В отношении похитителя возбудили уголовное дело
Екатерина ПОПОВА
Мужчина выждал момент и тайно забрал украшения знакомой.

Мужчина выждал момент и тайно забрал украшения знакомой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В дежурную часть отдела полиции №1 обратилась ростовчанка, у которой из дома пропали ювелирные украшения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

Во время расследования полицейские задержали 33-летнего знакомого ростовчанки. Выяснилось, что перед пропажей украшений, мужчина приходил к пострадавшей в гости переночевать. Подозреваемый выяснил, где ростовчанка хранит драгоценности, и когда остался один в комнате, тайно забрал их. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Сейчас в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело.

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