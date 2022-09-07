В Ростовской области молодоженов поженили согласно казачьим обрядам

Такой формат регистрации своих отношений молодожены выбрали по своему желанию. Фото: пресс-служба управления ЗАГС Ростовской области.

В Песчанокопском районе Ростовской области возрождают казачьи традиции и обычаи. Здесь провели свадьбу согласно казачьим обрядам. Об этом сообщает управление ЗАГС Ростовской области.

Как уточнили в ЗАГСе, казачий обряд торжественной регистрации брака было решено провести в связи с тем, что 2022 год считается годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Однако такой формат регистрации своих отношений молодожены выбрали по своему желанию.

В июле текущего года сообщалось, что Ростовская область очень любвеобильна по сравнению с другими регионами России. За прошлый год на Дону было сыграно свадеб на 3% больше, чем по всей стране - брак заключили около 26 тысяч донских пар. По сравнению с позапрошлым годом - это на 22,6% больше.

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