Для поддержки многодетных семей и незащищенных слоев населения банк ВТБ предложили разработать спецвклад

Льготники могут получить дополнительный проценты на свой вклад. Фото: Евгения ГУСЕВА

Специальный вклад для льготников может запустить ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сейчас банк предлагает рассмотреть вопрос о запуске специальных условий по сберегательным продуктам для многодетных семей и незащищенных слоев населения. Размер надбавки к ставке по вкладу может определяться в зависимости от текущей экономической ситуации и уровня ключевой ставки ЦБ РФ.

Как рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, в настоящий момент российские банки ограничиваются для своих потенциальных вкладчиков временными сезонными акциями, поскольку не могут предлагать особые условия размещения средств, основанные на социальном статусе клиента. Но социально незащищенным российским семьям необходим долгосрочный рублевый депозит с возможностью гибкого управления средствами и повышенной ставкой. Дополнительная доходность по подобным вкладам может определяться государством в зависимости от текущей ключевой ставки и объема бюджетной поддержки. Чем выше ключевая ставка, тем выше уровень надбавки к такому вкладу.

- В многодетных семьях нагрузка на семейный бюджет увеличивается с появлением каждого ребенка – родители тратят деньги на развитие детей, их образование, покупку одежды, отдых, - отмечает Анатолий Печатников. - Банки обладают развитой системой депозитных продуктов и могли бы разработать для них спецусловия, которые окажут дополнительную поддержку таким клиентам. Мы считаем это важнейшей социальной задачей на данном этапе и готовы в том числе направить на подобные проекты наши собственные средства.

Чтобы обеспечить повышенную доходность по специальным вкладам, банк предлагает разработать систему субсидирования ставки со стороны государства и определить категории населения, которые смогут воспользоваться льготами. Также будет сформированы специальные требования по обязательным отчислениям в рамках таких продуктов.

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