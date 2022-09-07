В Таганроге преступили к демонтажу фонтана на Октябрьской площади

Прежняя чаша фонтана дала течь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К демонтажу чаши фонтана на Октябрьской площади в Таганроге приступили рабочие, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Прежняя чаша фонтана дала течь, поэтому ее было решено заменить на новую. Хоть обновленный элемент фонтана и будет выполнен из другого материала, но будет выдержан в привычных для всех цветах. Работы в рамках гарантийного обязательства будет выполнять краснодарский подрядчик.

Стоит сказать, что фонтан на Октябрьской площади в Таганроге был установлен в 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». При его эксплуатации по периметру фонтанной чаши стали появляться трещины.

Приехавший в Таганрог замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин поручил городской администрации контролировать работы по замене чаши фонтана и уделить особое внимание вопросу организации

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