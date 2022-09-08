В Батайске нашли подрядчика для ремонта дороги на улице Полевой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Батайске нашли подрядчика для ремонта дороги на одной из улиц. На эти нужды планируется потратить более 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Батайска. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя, который займется выполнением работ по ремонту внутригородской дороги на улице Полевой в городе Батайске Ростовской области. Все работы будут производиться в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить до 13 декабря нынешнего года

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Средства выделят из регионального и местного бюджетов.