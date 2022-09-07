Ростов вошел в топ-5 городов для коротких путешествий

Гостям Ростова предлагают выбрать между гастрономическим, семейным или познавательным видами отдыха. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донская столица вошла в пятерку городов, подходящих для коротких поездок, сообщается на сайте городской администрации.

- Ростов часто выбирают для ознакомительных и деловых путешествий. Город стал пятым в стране по привлекательности для туристов в коротких поездках. Это данные одного из сервисов бронирования квартир и отелей, - говорится в сообщении.

Интересно, что в последнее время популярностью среди туристов пользуются короткие поездки на одни - три дня. Гостям Ростова предлагают выбрать между гастрономическим, семейным или познавательным видами отдыха.

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