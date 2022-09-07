Власти Ростовской области планируют создать на спортбазе «Золотой берег» на Черном море спортивно-тренировочный центр

Сейчас спортбаза простаивает и практически полностью разрушена. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ростовской области прорабатывают вопрос восстановления принадлежащего донскому региону спортивно-оздоровительного центра «Золотой берег» в поселке Новомихайловский на черноморском побережье. Об этом пишет депутат Госудмы РФ Константин Затулин со ссылкой на замглавы Ростовской области Артема Хохлова.

В комментарии о будущем спортивно-оздоровительного центра, ликвидированного в январе 2015 года, Константин Затулин отметил, что сейчас данный объект простаивает и практически полностью разрушен. Однако концепция инвестиционного проекта включает создание и реконструкцию имущественных комплексов, отвечающих современным требованиям комфортности и безопасности.

Здесь планируется создать спортивные объекты для проведения тренировочных сборов, соревнований, организации отдыха и оздоровления детей и подростков круглогодичного действия. В свою очередь Артем Хохлов рассказал, что проект возрождения спортбазы будет проводиться в несколько этапов.

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