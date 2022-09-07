Финансовая система Ростовской области 6 сентября отметила 85 лет со дня своего образования

Праздничное мероприятие было приурочено также к предстоящему Дню финансиста. Фото: пресс-служба донского правительства.

В Ростовском академическом молодежном театре донских финансистов поздравили с 85-летием образования финансовой системы Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Праздничное мероприятие было приурочено также к предстоящему профессиональному празднику - Дню финансиста и 220-летию финансовой системы России. Финансистов Дона поздравили члены правительства региона, руководители казначейства, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты, отделения по Ростовской области ЦБ РФ и представители научного сообщества. Слова поздравления направил губернатор Ростовской области.

- Вы стоите на страже финансовой безопасности региона, создаете основу для стабильной работы всей Ростовской области, - отметил Василий Голубев. - Благодаря взвешенному и ответственному подходу, слаженной работе всех подразделений финансовой службы бюджет региона остается крупнейшим и сбалансированным в стране. За последние годы он кратно вырос. Это позволяет с успехом выполнять государственные программы, национальные проекты, решать масштабные социальные задачи.

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