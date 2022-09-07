Пожарные потушили в Ростове десять "квадратов" мусора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове в очередной раз загорелся мусор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 7 сентября, около пяти часов вечера на улице Республиканской. Очевидцы сообщили о том, что загорелся мусор.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено десять квадратных метров территории. Полностью огонь был потушен в 17:17. В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для тушения пожара привлекалась одна автоцистерна, - отмечается в сообщении.

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Площадь пожара – тысяча квадратных метров.