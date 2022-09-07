В Шахтах на перекрестке отечественный автомобиль влетел в иномарку. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием отечественного автомобиля и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 7 сентября, около пяти часов вечера в городе Шахты. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля "ВАЗ" на перекрестке улицы Маяковского и проспекта Трамвайный при повороте налево на зеленый свет не пропустил иномарку Renault Logan под управлением 44-летнего шофера. Оба авто получили механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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