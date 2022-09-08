В Ростове элитная иномарка врезалась в грузовик. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария с участием грузовика и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 7 сентября, около восьми часов вечера на трассе «Ростов -Азов». По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Audi превысил скорость и влетел в попутный КАМАЗ с прицепом под управлением 29-летнего шофера.

В результате аварии погиб пассажир легковушки, а водитель получил травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Оба авто получили механические повреждения.