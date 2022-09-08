В донском поселке сгорела летняя кухня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одном из поселков донского региона сгорела летняя кухня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 6 сентября, около половины пятого вечера в поселке Веселом Веселовского района. На улице Набережной в одном из дворов загорелась летняя кухня. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 20 квадратных метров помещения. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Локализовать возгорание удалось в 16:42, а через десять минут огонь был полностью потушен. Причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге на Панфилова сгорела крыша частного дома.

Во время пожара никто не пострадал.