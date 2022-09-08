Границу Ростовской области за сутки пересекли 15,5 тысячи переселенцев

Переселенцы из Донбасса расселяются в пунктах временного размещения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи вынужденных переселенцев. Об этом рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

С февраля 2022 года помощь вынужденным переселенцам с Донбасса стала основным направлением волонтерской деятельности на Дону. Члены клуба «Мы Вместе», в числе которых есть предприниматели, психологи, соцработники, медики и студенты, достаточно быстро наладили работу в пунктах временного размещения беженцев и на едином складе гуманитарной помощи.

АЛЛО!

Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР смогут получить ответы на все интересующие их вопросы по телефонам:

8 (863) 283-70-71, 283-70-72, 283-70-74, 283-70-76, 283-70-77, 283-70-78, 283-70-79.

По вопросам трудоустройства для граждан, прибывших в Ростовскую область: 8 (863) 244 25 62 (круглосуточно).

122 (доп.2) - консультации по вопросам трудоустройства, оформления детей в школу, получения единовременной финансовой помощи и другим вопросам, связанным с пребыванием беженцев на территории Ростовской области.