Ремонт моста на проспекте Стачки стал причиной крупных заторов на трех улицах. Фото: Яндекс.Карты

В Ростове крупный затор сковал западную и прилегающую к ней центральную части города. Это следует из данных на сервисе Яндекс.Карты.

Многокилометровыми пробками оказались скованы проспект Стачки, проспект Сиверса, и улица Красноармейская. Кроме того, машины простаивают и на прилегающих улицах - Портовой, Шаумяна и Привокзальной. Пробка на проспекте Стачки начинается от улицы Международной до самого моста. Максимальная скорость движения на загруженных участках составляет 5-10 километров в час.

Причиной огромных пробок является ремонт моста на проспекте Стачки.

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