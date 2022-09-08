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Общество8 сентября 2022 6:58

Ремонт моста на проспекте Стачки стал причиной крупных заторов на трех улицах

Автомобилисты простаивают на Красноармейской, Сиверса и Стачки
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ремонт моста на проспекте Стачки стал причиной крупных заторов на трех улицах.

Ремонт моста на проспекте Стачки стал причиной крупных заторов на трех улицах.

Фото: Яндекс.Карты

В Ростове крупный затор сковал западную и прилегающую к ней центральную части города. Это следует из данных на сервисе Яндекс.Карты.

Многокилометровыми пробками оказались скованы проспект Стачки, проспект Сиверса, и улица Красноармейская. Кроме того, машины простаивают и на прилегающих улицах - Портовой, Шаумяна и Привокзальной. Пробка на проспекте Стачки начинается от улицы Международной до самого моста. Максимальная скорость движения на загруженных участках составляет 5-10 километров в час.

Причиной огромных пробок является ремонт моста на проспекте Стачки.

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Утром 6 сентября выезд из Батайска в Ростов из-за аварии сковали пробки.

Столкнувшиеся автомобили получили механические повреждения.